L'Engas scala anche il... Montebello

La corsa solitaria al vertice dell'Engas Hockey Vercelli non si è fermata nemmeno a Montebello. Ieri, domenica 7 febbraio, i nerogialloverdi hanno battuto i veneti in trasferta per 3-1, con le reti di Giorgio Maniero, Peter Ehimi e Oscar Ferrari, prima della segnatura della bandiera dei padroni di casa. E' la dodicesima vittoria consecutiva della squadra allenata da Paolo De Rinaldis nel girone A del campionato di Serie A2. Con questa affermazione l'Engas viaggia con 6 punti di vantaggio sul Roller Bassano secondo in classifica.

Brusca frenata invece in campionato per la squadra di Serie B, sconfitta in contemporanea al PalaPregnolato per 7-1 dall'Agrate Brianza nella quinta giornata d'andata. Rete vercellese di Matteo Ceresa. Con questo ko la formazione guidata Fabio Uboldi scivola a 4 punti di ritardo dalla vetta del gruppo A, occupata proprio dai brianzoli.

Mercoledì 10 febbraio l'Engas di Serie B sarà impegnata nell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di categoria, al palazzetto del rione Isola, contro l'Amatori Wasken Lodi. Fischio di inizio alle ore 20,45.

