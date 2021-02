Vittoria in rimonta per la Mokaor Vercelli

Vittoria in rimonta per la compagine della Mokaor Vercelli, che nella gara di esordio del mini girone di Serie C, conquista sul proprio terreno tre punti importanti contro il team delle Cantine Rasore Ovada (3 a 1).

Dopo un primo set di studio conquistato delle alessandrine (25 a 20), le vercellesi pareggiano subito i conti (25 a 14) e bissano (25 a 18). Avanti per due a uno, quarto set equilibrato e giocato punto a punto, ma a spuntarla al fotofinish sono le ragazze di patron Roberto Borrini (27 a 25), che chiudono la pratica.

“Bene per il risultato – il pensiero di coach Luca Gherardi – meno per la prestazione, soprattutto nel primo parziale, dove abbiamo patito la tensione dell’esordio, giocando troppo molli. Dal secondo, abbiamo tenuto il controllo e senza forzare abbiamo ribaltato l’inerzia della gara, che abbiamo poi chiuso in rimonta nel quarto, dopo essere stati sotto per 20 a 16. La cosa importante era rompere il ghiaccio, nel migliore dei modi”.