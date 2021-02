Stamperia Alicese Pallavolo Santhià: buona la prima

Come si dice “buona la prima”.

Ieri sera, sabato 6 febbraio, la Stamperia Alicese Pallavolo Santhià, al suo esordio nel massimo campionato regionale di serie C batte la formazione del Verbania Motty con il punteggio di 3-0 (25-21, 26-24, 25-16). In un atmosfera quasi irreale, senza pubblico, la squadra guidata da Cristiano Giribuola incamera tre punti importanti contro una diretta rivale per la qualificazione alla seconda fase.

I ragazzi della Pallavolo Santhià scendono in campo e giocano con la mascherina protettiva: “Una forma di protezione e rispetto per gli avversari” commenta il d.s. della squadra Ivano Salussolia. Giribuola schiera in palleggio Fenoglietto, opposto Pittaluga, al centro Salussolia e Succio, in banda Cravera e Marello, libero Pagliasso, in panchina Cassinari, Delosi, Bor, Romanello,Mangaretto, Negro.