Esordio amaro per la Multimed Volley Vercelli

Esordio amaro ad Arona (No) per la neo promossa Multimed Volley Vercelli, che esce sconfitta sul campo del Laica Volley Arona (3 a 1).

Ceduto nel rush finale il primo set (25 a 23), i ragazzi allenati da coach Fabio Zimbaldi, non riescono a ritrovare il bandolo della matassa e vanno sotto per due a zero (25 a 18). Reazione nel terzo, con i bicciolani che riducono le distanze (25 a 22), ma nel quarto sono ancora i padroni di casa che tengono il pallino del gioco ed archiviano la pratica (25 a 21).

“Peccato per l’approccio iniziale – il pensiero dell’head coach vercellese – e per i troppi errori commessi, che hanno compromesso i primi due set. Dal terzo abbiamo sbagliato meno (solo 5 errori) ed abbiamo vinto con merito e nel quarto, purtroppo sul 22 a 21 per i nostri avversari, una decisione arbitrale sfavorevole, non ci ha permesso di pareggiare il computo dei set, tagliandoci le gambe. D’ogni modo, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima sfida”.