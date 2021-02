Amatori capolista per una notte

Vittoria pesante per l'Hockey Club Amatori Vercelli, che per una notte è capoclassifica nel girone A del campionato di Serie B. Ieri sera, sabato 6 febbraio, i gialloverdi hanno sconfitto in trasferta il Roller Lodi per 3-2 nell'anticipo della quinta giornata d'andata, raggiungendo la vetta della classifica con 12 punti, in attesa delle altre partite in programma. Tutti le reti sono arrivate nel secondo tempo; per la squadra dell'allenatore-giocatore Andrea Ortogni sono andati a segno il capitano Giuseppe Tarsia (doppietta) e Riccardo Cremaschi. Ancora assente l'esperto attaccante Enea Monteforte, fermo per un problema all'addome.

Oggi, domenica 7 febbraio, gli altri match del turno. La formazione dell'Engas Hockey Vercelli, alle ore 18, ospiterà al PalaPregnolato l'Agrate Brianza. In caso di vittoria i nerogialloverdi raggiungerebbero in testa l'Amatori, scavalcando proprio i lombardi ora a 10 punti.

