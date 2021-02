Alicese Orizzonti Scuola Calcio Elite

Al centro sportivo "Salussolia-Ravetto" di Alice Castello, in concomitanza con la ripresa degli allenamenti delle categorie dell'attività di base, il referente della Delegazione Figc di Vercelli Paolo Biasotto ha consegnato al presidente della società Alicese Orizzonti Gigi Carra l'attestato di qualifica di Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2019/2020. Oltre a Carra sono intervenuti il responsabile del settore giovanile dell'Alicese Orizzonti Antonio Angeloro, il segretario del sodalizio Marco Gastaldi e gli istruttori Giorgio Fassone, Roberto Simone e Antonio Urbas. Ai piccoli atleti è andato in omaggio un album della raccolta "Calciatori 2020/2021" edito da Panini.