Diavoletti Scuola Calcio Elite

In settimana, al campo sportivo di Caresanablot, al termine dell'allenamento dei giovani calciatori il referente dell'attività di base della Delegazione Figc di Vercelli Paolo Biasotto ha consegnato alla società Diavoletticalcio Vercelli l'attestato di Scuola Calcio Élite per la stagione sportiva 2019/2020.

Il riconoscimento è sicuramente un traguardo prestigioso per un club nato nel 2011 che ha puntato tutto sull'attività di base.

A ritirare l'importante attestato il presidente del sodalizio Alessandro Scheda con i tecnici Paolo Cavalletti, Antonio Reale e Davide Zucca. I baby calciatori sono stati omaggiati dell'album "Calciatori 2020/2021" edito da Panini.