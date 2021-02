Lucchese-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Daniele Rutella della sezione siciliana di Enna l'arbitro dell'incontro Lucchese-Pro Vercelli valido per la quarta giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C della stagione 2020/2021 e in programma domenica 7 febbraio con inizio alle ore 17,30 allo stadio "Porta Elisa". Assistenti di linea saranno Giuseppe Licari di Marsala e Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto uomo: Claudio Panettella di Gallarate.