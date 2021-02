Tennis: Andy Murray giocherà a Biella

Andy Murray, ex numero uno del tennis mondiale, si è iscritto all' "Entry list" del Challenger di Biella 2. Ma c'è di più: secondo le ultime indiscrezioni, il 33enne scozzese dovrebbe partecipare anche alle qualificazioni del Biella 1, un Challenger Atp 80 (44.820 dollari di montepremi) in cartellone dall'8 al 14 febbraio. E dovrà qualificazioni: infatti le wild card risultano tutte assegnate.

Dopo la positività al Covid, che gli ha impedito di partecipare agli Australian Open, lo scozzese torna quindi in campo e lo fa proprio nel torneo piemontese, in programma dal 15 al 21 febbraio sui campi di cemento indoor. Murray nella sua carriera, tra gli altri tornei, ha vinto due medaglie d’oro olimpiche, due edizioni di Wimbledon, gli Us Open e le Atp Finals del 2016.

Insieme a lui risultano iscritti al Challenger Biella 2 (132.280 dollari di montepremi), lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, attuale numero 54 della classifica Atp, e il francese Lucas Pouille, che ora occupa il numero 74 ma che tre anni fa era entrato nella "top ten" del tennis mondiale.

Tra gli italiani spiccano Andreas Seppi, Lorenzo Musetti e Federico Gaio. Semifinali e finale verranno trasmesse in diretta da Sky Sport.