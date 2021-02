L'Amatori soccombe con il Seregno

E' terminata con una sconfitta la Coppa Italia dell'Hockey Club Amatori in Serie B. Ieri sera, mercoledì 3 febbraio, i gialloverdi hanno perso al PalaPregnolato per 9-1 contro l'Hockey Seregno nel recupero della terza giornata di ritorno. A firmare la rete della bandiera per i vercellesi, privi del bomber Enea Monteforte fermo per un infortunio, è stato Riccardo Cremaschi.

Il match era ininfluente ai termini della classifica del girone A, in quanto il primo posto (valido per la qualificazione ai quarti di finale della manifestazione) se l'era già assicurato l'Engas Hockey Vercelli, che la prossima settimana andrà ad affrontare l'Amatori Wasken Lodi proveniente dal raggruppamento B.

Chiusa la coppa di categoria, l'Amatori Vercelli si concentrerà sul campionato, dove finora ha ottenuto tre vittorie su quattro partite disputate. Sabato 6 febbraio la squadra dell'allenatore-giocatore Andrea Ortogni affronterà in trasferta, alle ore 16, il Roller Lodi.

