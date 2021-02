Pro Vercelli: debutta Costantino se Comi non ce la fa

La quarta contro la prima della classe. Oggi, mercoledì 3 febbraio, alle ore 17,30 allo stadio "Silvio Piola" (diretta Sky canale 251) la Pro Vercelli se la vedrà con il Renate, capolista del girone A del campionato di Serie C. Mister Francesco Modesto non avrà a disposizione l'esterno Bruzzaniti (per lui stagione finita) e i laterali Blaze e Mezzoni. Sugli esterni Clemente, Gatto e Iezzi si giocano due maglie. In attacco potrebbe tornare dal primo minuto Rolando con il giovane Della Morte che dovrebbe partire dalla panchina. Il bomber Comi, uscito dopo una ventina di minuti per una botta alla schiena contro la Pro Patria, sta lavorando per recuperare. In caso di forfait debutterà dal primo minuto il neoacquisto Rocco Costantino (classe 1990) prelevato in chiusura di mercato in prestito dal Modena (Serie C girone B). Di fronte il lanciatissimo Renate del tecnico Aimo Diana che annovera il laterale vercellese di Prarolo ex vivaio Pro e Inter Davide Guglielmotti.

Nel frattempo la Pro Vercelli ha ceduto al Fossano (Serie D) l'attaccante classe 2001 Andrea Volpatto.

Programma turno infrasettimanale terza giornata di ritorno Serie C girone A: Alessandria-Lecco (ore 15); Como-Juventus B (ore 20,30); Giana Erminio-Novara (a Gorgonzola - ore 15); Grosseto-Lucchese (ore 15); Livorno-Piacenza (ore 17,30); Pergolettese-Pistoiese (a Crema - ore 15); Pontedera-Carrarese (1-1 - giocata ieri); Pro Patria-Olbia (a Busto Arsizio - ore 12,30); Pro Sesto-Albinoleffe (ore 15); Pro Vercelli-Renate (ore 17,30).

Classifica: Renate p.ti 45; Como 43; Alessandria 37; Pro Vercelli 36; Juventus B e Lecco 33; Pro Patria 32; Pontedera* 31; Carrarese* 30; Albinoleffe e Pro Sesto 29; Grosseto 28; Pistoiese 25; Pergolettese, Novara e Olbia 22; Giana Erminio 19; Piacenza 18; Livorno (-5) 17; Lucchese 16.

N.B: *Pontedera e Carrarese una partita in più.