Pro Vercelli: 34 giocatori in organico

Dopo la chiusura del mercato suppletivo la Pro Vercelli per le prossime diciassette partite del girone A di Serie C potrà contare su un organico composto da 34 giocatori alle dipendenze del tecnico Francesco Modesto. Ecco la "rosa" ruolo per ruolo (la lista, come da regolamento, sarà di 24):

Portieri: Moschin, Saro e Tintori.

Difensori: Auriletto, Benedetti, Carosso, Esposito, Hristov, Masi, Parodi e Secondo.

Esterni: Barbini, Blaze, Bruzzaniti, Clemente, Gatto, Iezzi, Mezzoni e Petris.

Centrocampisti: Awua, Emmanuello, Erradi, Nielsen, Merio, Rizzo e Sangiorgi.

Attaccanti: Catania, Comi, Costantino, Della Morte, Rolando, Romairone, Volpatto e Zerbin.