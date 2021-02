Pro Vercelli-Renate: designato l'arbitro

Sarà Mario Cascone della sezione campana di Nocera Inferiore l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Renate in programma mercoledì 3 febbraio con inizio alle ore 17,30 allo stadio "Silvio Piola" e valido per la terza giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C. Assistenti di linea saranno Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poetini di Pesaro. Quarto uomo: Andrea Colombo di Como. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 251 di Sky.