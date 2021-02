Pro Vercelli, mercato: arriva Costantino, via Padovan, Rodio e Ruggiero

Ultima giornata di calciomercato movimentata in casa Pro Vercelli sia in entrata che in uscita. Le bianche casacche, infatti, hanno definito l'arrivo dell'attaccante classe 1990 Rocco Costantino dal Modena, con la formula del prestito fino a fine stagione. Tre invece i giocatori che lasciano la squadra di mister Francesco Modesto: si tratta degli attaccanti Stefano Padovan (alla Sambenedettese) e Zak Ruggiero (alla Pro Sesto) e dell'esterno Francesco Rodio (al Livorno).

Durante questa sessione invernale di mercato sono arrivati a Vercelli anche i difensori Esposito (Fermana) e Parodi (Juventus B), i centrocampisti Awua (Cittadella) e Rizzo (Livorno), gli esterni Gatto (Triestina) e Mezzoni (Fweralpisalò). Hanno invece lasciato la società di via Massaua il difensore De Marino (Juventus B), il centrocampista Graziano (Fermana) e l'attaccante Borello (Cesena)