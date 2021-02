Engas e Amatori a bersaglio in B

Bene gli uomini, meno le donne. Questo il riassunto della giornata di hockey su pista per le squadre vercellesi scese in pista ieri, domenica 31 gennaio. Nel quarto turno d'andata del campionato maschile di Serie B, l'Engas Hockey Vercelli ha battuto al PalaPregnolato l'Azzurra Novara per 6-0. A bersaglio per i nerogialloverdi Amleto Francazio e Nicola Fiorentino con una doppietta ciascuno, Alessandro Uboldi e Matteo Ceresa. Con questa vittoria la formazione allenata da Fabio Uboldi si conferma al secondo posto del girone A a una lunghezza di distanza dalla capolista grate Brianza.

L'Hockey Club Amatori Vercelli invece ha battuto in trasferta il Roller Club Monza per 5-2, trascinato dalla tripletta di Giuseppe Tarsia; a segno poi Riccardo Cremaschi e Tiziano Orso. Anche i gialloverdi sono a quota 9 punti.

In ambito femminile, nel torneo hockeistico Serie A, la Pro Vercelli Trino è stata battuta al palazzetto del rione Isola per 11-0 dal Roller Matera. Per le ragazze del tecnico Alessandro Bacherotti si tratta della seconda sconfitta in altrettanti match. Prossimo impegno per le bianconere, domenica 14 febbraio in trasferta contro il Roller Hockey Scandiano.

2021 - Riproduzione riservata