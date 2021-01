Hristov e Masi attenti in difesa

SARO: la Pro Patria dà sempre la sensazione di poter essere pericolosa da un momento all’altro, ma, al netto di un paio di conclusioni da fuori, passa un pomeriggio pressoché inoperoso. Lavora, invece, eccome nelle giocate palla a terra (6).

HRISTOV: soprattutto nella ripresa prova con regolarità a creare superiorità numerica in avanti (6,5).

MASI: decisivo in un paio di chiusure, spinge fino alla fine (6,5).

AURILETTO: un po’ (troppo) impreciso in alcune giocate (5,5).

GATTO: gli avversari raddoppiano soprattutto sugli esterni con costanza e regolarità. Vita dura, sulle fasce (6). CLEMENTE: pochi scampoli in attesa di recuperare la condizione (n.g.).

NIELSEN: di solito è un finto lento; questa volta, però, sembra troppo macchinoso (6). AWUA: altri minuti alla ricerca della condizione giusta. Non combina gran ché, ma dicono tutti valga la pena aspettarlo. (6, di incoraggiamento).

EMMANUELLO: siccome sa che si fa fatica a entrare nel vivo dell’area di rigore avversaria, allora prova con insistenza con l’artiglieria pesante. Greco se la cava (6,5).

IEZZI: non ha lo spunto per saltare l’uomo che, invece, servirebbe in partite come questa. Raramente, però, merita qualcosa meno della sufficienza (6).

DELLA MORTE: qualche slalom, qualche spunto, ma la Pro Patria è squadra compatta e muscolare che, quando serve, non va tanto per il sottile (6,5). ROLANDO: entra quando i corazzieri di Busto Arsizio difendono in dieci metri o poco più. Difficile trovare spazi (6).

COMI: esce dopo una ventina di minuti e la Pro perde un riferimento importante là davanti (n.g.). PADOVAN: non incide, gioca quasi un tempo che potrebbe essere stato l’ultimo con la bianca casacca (6). ROMAIRONE: è dura per lui, anche per una questione di struttura, trovare spazi in mezzo a una difesa granitica e concentrata (6).

ZERBIN: ci prova, ma su di lui vanno sempre almeno in due (6,5).

