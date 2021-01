Pro Vercelli: morale alle stelle prima del trittico

Vincere i due derby di campionato con il Novara fa sicuramente presagire una stagione importante per la Pro Vercelli. Era successo vent’anni fa con la qualificazione alle semifinali playoff di C2 e ora questa impresa potrebbe regalare altre soddisfazioni. Sabato scorso i bianchi hanno faticato nel primo tempo anche se il gol del Novara è stato un autentico regalo da parte degli ospiti. Ma dopo la prima espulsione degli azzurri l’inerzia del match è cambiata. I gol di Emmanuello e Comi in avvio di ripresa hanno ribaltato la sfida e i padroni di casa, poi ridotti in nove, non hanno più saputo reagire con la Pro che ha controllato sfiorando il 3-1. Adesso la squadra di Modesto è attesa da tre gare in nove giorni contro Pro Patria, Renate (tutte e due al “Piola”) e Lucchese (in trasferta). Un ciclo di incontri che nasconde delle insidie. I bustocchi sono quinti a quota 31 e promettono battaglia. Il Renate ha perso la testa della classifica a vantaggio del Como, ma è un avversario temibilissimo e soprattutto molto organizzato. La Lucchese è ultima, ma si è rinforzata e ha avvicinato le concorrenti. In casa Pro si fa leva sull’entusiasmo che adesso è alle stelle.

