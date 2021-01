Pro Vercelli: nel mirino l'attaccante Volpe

Il d.s. della Pro Vercelli Alex Casella dopo l'ingaggio del centrocampista ex Serie A Luca Rizzo (classe 1992) avrebbe nel mirino l'attaccante classe 1997 Michele Volpe, giocatore di proprietà del Frosinone che i laziali non stanno utilizzando nel campionato di Serie B. Nella stagione passata Volpe ha realizzato 10 reti in 20 partite con la Viterbese (Serie C) e nel 2018/2019 è stato alle dipendenze del Rimini, sempre in Lega Pro, mettendo a segno 6 gol in 36 gare. Si tratta di una punta centrale (altezza 1,90). Dovesse arrivare un attaccante, i bianchi potrebbero valutare la cessione di Stefano Padovan (classe 1994). In partenza anche il portiere Simone Moschin (classe 1996), il difensore Alessio Benedetti (classe 1990) e il centrocampista Alessandro Sangiorgi (classe 1999).