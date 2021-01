L'Engas conquista il girone di Coppa Italia

Goleada per l'Engas Hockey Vercelli di Serie B nel recupero della quinta giornata d'andata della Coppa Italia di categoria. Ieri sera, mercoledì 27 gennaio, la formazione allenata da Fabio Uboldi ha battuto nettamente (12-2) al PalaPregnolato l'Hockey Seregno, concludendo così il girone di qualificazione alle fasi della manifestazione. Fasi finali che i nerogialloverdi disputeranno ad aprile, avendo chiuso il girone A al primo posto in classifica, a pari punti con l'Agrate Brianza ma con una miglior differenza reti.

L'Engas ha superato il Seregno grazie alle triplette di Nicola Fiorentino e Amleto Francazio, alle doppiette di Paolo Fornaro e David Macini e ai gol di Massimo Villani e Matteo Ceresa.



La squadra di B dell'Hockey Vercelli tornerà in pista per il campionato domenica 31 gennaio alle ore 18. Al palazzetto del rione Isola arriverà l'Azzurra Novara, per il quarto turno d'andata.

