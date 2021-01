La Pro Vercelli ha acquistato Rizzo

Alla Pro Vercelli arriva un giocatore che ha militato in Serie A. Si tratta del centrocampista genovese Luca Rizzo (classe 1992). La stagione passata ha disputato 4 partite nel Livorno in B ed era svincolato. Il d.s. Alex Casella gli ha fatto firmare un contratto fino al 30 giugno con opzione per la stagione 2021/22. Rizzo ha militato in C nel Pergocrema, nel Foligno e nel Pisa, in B nel Modena, poi quattro stagioni in Serie A con Sampdoria (un anno), Bologna (due campionati), Spal (sei mesi) e Atalanta (sei mesi). Ha totalizzato 61 presenze nella massima categoria. Nelle ultimi due stagioni Rizzo è stato utilizzato poco in B con le maglie di Foggia, Carpi e appunto Livorno.