Amatori: disco rosso ad Agrate Brianza

Brutta serata per l'Hockey Club Amatori Vercelli nella Coppa Italia di Serie B. Ieri, martedì 26 gennaio, i gialloverdi hanno perso largamente in trasferta contro l'Agrate Brianza nel recupero della sesta giornata del torneo. I lombardi infatti si sono imposti per 10-2.

L'allenatore-giocatore vercellese Andrea Ortogni ha pagato oltremodo l'assenza di diversi giocatori importanti, su tutti Enea Monteforte e Tiziano Orso. A bersaglio per l'Amatori sono andati Giuseppe e Luigi Tarsia, a risultato ormai compromesso.



La sconfitta è comunque ininfluente, visto che la qualificazione alle fasi finali della manifestazione era ormai sfumata da tempo per l'Amatori. La squadra del presidente Salvatore Tarsia chiuderà la pratica della Coppa Italia mercoledì 3 febbraio, al PalaPregnolato, contro l'Hockey Seregno.



Stasera, mercoledì 27 gennaio, alle 20,45 anche l'Engas Hockey Vercelli giocherà nella coppa di categoria ospitando proprio il Seregno al palazzetto del rione Isola, nel recupero della quinta giornata. Per i nerogialloverdi sarà l'ultimo match nel girone di qualificazione della manifestazione, prima delle fasi finali di aprile.

