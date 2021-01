Sconfitte per Engas e Amatori

Fine settimana negativo per le squadre vercellesi nel campionato di Serie B di hockey su pista. Sia l'Engas Hockey Vercelli che l'Hockey Club Amatori Vercelli infatti hanno perso le rispettive partite, valide per la terza giornata d'andata.

Ad aprire il week end era stato l'Amatori, sabato 23 gennaio, al PalaPregnolato contro l'Agrate Brianza. I lombardi si sono imposti per 9-7, al termine di un match quasi sempre condotto in vantaggio. Reti gialloverdi di Enea Monteforte (poker per il bomber), Lorenzo Romeo, Riccardo Cremaschi e Tiziano Orso.

Ieri, domenica 24 gennaio, la seconda formazione dell'Engas invece ha perso in casa dell'Amatori Wasken Lodi per 4-1. Gol della bandiera siglato da Nicola Fiorentino a risultato ormai compromesso.

Entrambe le vercellesi, che erano arrivate agli appuntamenti a punteggio pieno, ora si trovano a inseguire in classifica l'Agrate Brianza a 9 punti e il Roller Lodi a quota 7, già a partire dal prossimo fine settimana.

2021 - Riproduzione riservata