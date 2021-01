Engas: la decima gemma consecutiva

E sono dieci. L'Engas Hockey Vercelli ha centrato l'ennesima vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 di hockey su pista. Ieri sera, sabato 23 gennaio, i nerogialloverdi hanno battuto in trasferta l'Amatori Modena per 7-1 in una partita condotta senza patemi, nella prima giornata del girone di ritorno. Con la decima vittoria di fila la squadra allenata da Paolo De Rinaldis mantiene a distanza di sicurezza le inseguitrici in testa alla classifica del raggruppamento A (+5 sul Roller Bassano).

Sulla pista del Modena dell'ex Amatori Vercelli Matteo Farina sono andati a bersaglio Andrea Perroni con una doppietta, Juan José Moyano, Matteo Brusa, Peter Ehimi, Giorgio Maniero e Sebastiano Schena.

Il tabellino dell'incontro (1-7).

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Farina, Gallo, De Tommaso, Fernandez, Gallotta, Jofrè, And. Giovannelli, Ligabue e Ant. Giovannelli. All.: Baraldi.

ENGAS HOCKEY VERCELLI: Errico, Motaran, Brusa, Perroni, Maniero, Ehimi, Ferrari, Moyano, Schena e Lopriore. All.: De Rinaldis.

ARBITRO: Marinelli di Matera.

MARCATORI: al 4'22" Perroni (E), al 9'05" Maniero (E), al 17'47" Moyano (E), al 19'37" Ehimi (E), al 29'30" Perroni (E), al 31'00" Farina (M), al 36'29" Brusa (E) e al 48'22" Schena (E).



NOTE - Espulsioni: al 14'05" Fernandez (M, 2') e Motaran (E, 2'); al 17'47" Farina (M, 2') e al 23'55" Maniero (E, 2').

Prossimo appuntamento sabato 30 gennaio, alle ore 20,45 al PalaPregnolato, contro l'Hockey Trissino, finora l'unica squadra in grado di bloccare l'Engas sul pareggio, con il 5-5 dell'andata.

