Doppio derby alla Pro Vercelli: non accadeva da vent'anni

Doppio derby delle risaie alla Pro Vercelli in un campionato: non accadeva da 20 anni. Infatti dobbiamo tornare indietro alla stagione 2000/2001. Le bianche casacche sono allenate da Maurizio Braghin (il tecnico che nel 2011/2012 porterà in B i vercellesi dopo 64 anni) e il campionato è quello di Serie C2 (girone A).

Nella decima giornata di andata giocata il 5 novembre 2000 i bianchi vincono 2-0 in trasferta con questa formazione: Di Sarno, Bari, S. Motta (dal 74' Passariello), Ferretti, G. Motta, Vianello, Facchini (dal 61' Fogli), Turi (dal 74' Lazzeri), Andorno, Speranza e Mirabelli. A segno al 69' Fogli e al 94' il bomber Mirabelli su rigore. Grande gioia dei bicciolani davanti al supertifoso John Costa giunto per l'occasione dagli States.

Il ritorno va in onda il 25 marzo 2001 a Vercelli. Finisce 3-1 per i leoni che schierano: Di Sarno, Bari, Zaninelli, Ferretti (dal 79' Varrenti), G. Motta, Vianello, D'Agostino (dal 65' Panzanaro), Fogli, Andorno (dal 73' Valsesia), Speranza e Mirabelli. A bersaglio per la Pro Zaninelli all'8', Speranza al 45' e Mirabelli al 77'. Per gli azzurri gol di Laurentini al 73'. Al termine di quella stagione la Pro Vercelli del presidente Nino Prunelli centrerà la qualificazione ai playoff (fatale la semifinale con il Mestre), mentre il Novara si salverà allo spareggio playout con il Fiorenzuola.

