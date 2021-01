Pro Vercelli: segnale importante della società

Comincia il ritorno con il derby di Novara. La Pro ha vinto gli ultimi due contro gli azzurri: 1-0 in trasferta con gol di Comi e 1-0 in casa con rete di Rolando su rigore. I favori del pronostico sono per le bianche casacche visto il terzo posto in graduatoria al cospetto del sedicesimo (zona playout) del Novara. Ma il derby, come ben si sa, sfugge a ogni previsione e i ragazzi di Francesco Modesto sanno che si troveranno di fronte una squadra motivatissima e ovviamente affamata di punti. La Pro ammirata contro la Carrarese ha dimostrato di aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Oltre ai tre gol realizzati, la squadra vercellese ha creato numerose opportunità per rendere la vittoria ancora più rotonda. Insomma, una bella iniezione di fiducia dopo il lungo digiuno di successi. A Novara servirà confermare quanto di buono espresso con i toscani anche in virtù delle due partite consecutive casalinghe che i bianchi sosterranno nel giro di cinque giorni contro la Pro Patria e la capolista Renate. Intanto un segnale importante in ottica futura, è arrivato dalla società che ha prolungato i contratti a Comi, Emmanuello e Masi, tre pedine fondamentali dello scacchiere.

