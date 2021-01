Pro Vercelli: tre rinnovi di contratto

I calciatori della Pro Vercelli Alberto Masi, Gianmario Comi e Simone Emmanuello hanno rinnovato i contratti. Il capitano Masi e l'attaccante Comi si sono legati al club vercellese fino al 2022 con opzione per il prolungamento di un anno, mentre il centrocampista Emmanuello ha firmato per i bianchi fino al 2023 con opzione per il prolungamento di un anno. Gli accordi sono stati ufficializzati oggi, giovedì 21 gennaio, nella sede del main sponsor della società Rubinetterie Condor di Quarona. A fare gli onori di casa l'amministratore delegato della Pro Vercelli Paolo Pinciroli con i figli Gianluca e Marco. Presenti anche il d.s. Alex Casella con Francesco Musumeci e il vicepresidente Anita Angiolini. Casella ha dichiarato: "Siamo ambiziosi e vogliamo ancora alzare il livello di questa ottima squadra". Sabato 23 gennaio alle ore 15 derby sul campo del Novara per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C.