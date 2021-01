Engas sull'ottovolante contro l'Azzurra Novara

Un'altra goleada per l'Engas Hockey Vercelli. Ieri sera, mercoledì 20 gennaio, i nerogialloverdi hanno espugnato il PalaDal Lago di Novara battendo per 8-1 i padroni di casa dell'Azzurra. Il match era valido per il recupero della sesta giornata d'andata del campionato di Serie A2. Con questi tre punti la squadra allenata da Paolo De Rinaldis ha consolidato il primo posto in classifica nel girone A (+6 sul Roller Bassano), grazie al contemporaneo pareggio dell'inseguitrice Hockey Thiene contro il Montebello. Già al sicuro il pass per le semifinali della Coppa Italia di categoria, in programma ad aprile.

Contro l'Azzurra Novara sono andati a bersaglio Juan José Moyano autore di una tripletta, Matteo Brusa con una doppietta, Peter Ehimi, Giorgio Maniero e Oscar Ferrari. Serata difficile quindi per il portiere novarese Diego Marcon, già all'Hockey Club Amatori Vercelli nell'ultima stagione disputatata in A1.



Prossimo impegno per l'Engas sabato 23 gennaio alle ore 21 per la prima giornata di ritorno sulla pista dell'Amatori Modena.

