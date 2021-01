L'Engas si diverte con l'Azzurra Novara

Derby senza storia nella Coppa Italia di Serie B di hockey su pista. Ieri sera, martedì 19 gennaio, la seconda squadra dell'Engas Hockey Vercelli ha vinto in trasferta per 10-0 contro l'Azzurra Novara nell'anticipo della terza giornata di ritorno del torneo. Per i nerogialloverdi sono andati in gol David Macini e Amleto Francazio entrambi con una tripletta, Nicola Fiorentino e Federico Aprile tutti e due con una doppietta. Risultato già al sicuro al termine della prima frazione con l'Engas avanti di sei reti.

Ora la squadra del tecnico Fabio Uboldi dovrà disputare ancora una partita in Coppa Italia, mercoledì 27 gennaio alle ore 20,45, al PalaPregnolato, contro l'Hockey Seregno. Nel frattempo capitan Amleto Francazio e compagni torneranno in pista per il campionato sabato 23 gennaio contro l'Agrate Brianza per la terza giornata d'andata.

Alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 20 gennaio, la squadra di A2 dell'Hockey Vercelli giocherà fuori casa sempre contro l'Azzurra Novara per il recupero della sesta giornata d'andata di campionato.

