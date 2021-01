Pro Vercelli: preso il centrocampista Awua

Il matrimonio tra Pro Vercelli e Theophilus Awua è cosa fatta. Il direttore sportivo delle bianche casacche Alex Casella ha raggiunto l'accordo con lo Spezia per l'acquisizione del centrocampista nigeriano classe 1998 in forza al Cittadella in Serie B. Il giocatore sarà dunque a disposizione di mister Francesco Modesto che lo ha già allenato ai tempi del Rende. Awua, cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha segnato un gol alla Pro Vercelli nel debutto fra i cadetti con la maglia dello Spezia. Esattamente il 5 maggio 2018 allo stadio "Picco" quando i liguri si imposero 5-1 contro i bianchi. Il nigeriano nei minuti di recupero realizzò la quinta rete della compagine di casa. Al termine di quel match la società vercellese esonerò il tecnico Gianluca Grassadonia affidando la squadra per le ultime due giornate del campionato di Serie B 2017/2018 a Vito Grieco. Ma la retrocessione era ormai inevitabile.

A livello di mercato in casa Pro potrebbero arrivare ancora un centrocampista e un attaccante. In partenza il portiere Simone Moschin (Vibonese?), il difensore Alessio Benedetti e il centrocampista Alessandro Sangiorgi.