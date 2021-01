Pro Vercelli: il difensore Cinaglia nel mirino?

Radiomercato registra un interessamento della Pro Vercelli per il difensore Davide Cinaglia attualmente in forza al Gubbio, squadra che occupa il tredicesimo posto del girone B di Serie C. Cinaglia (classe 1994) è cresciuto nel settore giovanile del Torino e vanta esperienze in C e B con le maglie di Feralpisalò, Ascoli, Cremonese e Novara. Sul giocatore ci sarebbe anche un forte pressing del Cesena.