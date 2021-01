Novara-Pro Vercelli: designato l'arbitro

Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto l'arbitro dell'incontro Novara-Pro Vercelli valido per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Serie C e in programma sabato 23 gennaio con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola" di viale Kennedy. Assistenti di linea saranno Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere. Quarto uomo: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 252).