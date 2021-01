Engas e Amatori centrano il bersaglio

Seconda giornata di campionato positiva per le vercellesi nella Serie B di hockey su pista. Domenica 17 gennaio sia l'Engas Hockey Vercelli che l'Hockey Club Amatori Vercelli hanno centrato la vittoria ed entrambe sono a punteggio dopo due turni.

L'Engas al PalaPregnolato ha battuto per 10-2 il Roller Club Monza. Con quattro reti segnate Nicola Fiorentino è stato il trascinatore dei nerogialloverdi, a bersaglio anche con le doppiette di Matteo Ceresa e Amleto Francazio e le marcature di Paolo Fornaro e David Macini. La squadra vercellese tornerà in pista già domani, martedì 19 gennaio, alle ore 21 per affrontare in trasferta l'Azzurra Novara nel penultimo incontro del girone di qualificazione della Coppa Italia di categoria.

L'Amatori invece ha superato per 6-2 l'Hockey Seregno fuori casa. Per i gialloverdi poker di Enea Monteforte, a segno anche Riccardo Cremaschi e Giuseppe Tarsia. Prossimo impegno per la formazione allenata da Andrea Ortogni sabato 23 gennaio in campionato contro l'Agrate Brianza.

