Brusa trascina l'Engas che la spunta sul Cremona

La corsa dell'Engas Hockey Vercelli non si ferma. Nella serata di ieri, sabato 16 gennaio, i nerogialloverdi hanno centrato l'ottava vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 battendo 6-5 il Cremona Hockey al PalaPregnolato. Protagonista assoluto in casa vercellese ancora una volta Matteo Brusa, autore di quattro reti, in grande condizione nelle ultime settimane. A segno anche Andrea Perroni e Oscar Ferrari. Da segnalare il ritorno in porta del titolare Fabio Errico, dopo tre match saltati per un'indisposizione. Risultato meno roboante rispetto alle scorse partite per la capolista Engas, che con questi tre punti comunque mantiene il vantaggio di cinque lunghezze sull'Hockey Thiene secondo in classifica nel girone A.

L'Hockey Vercelli tornerà in pista mercoledì 20 gennaio alle ore 20,45, in trasferta, contro l'Azzurra Novara per il recupero della sesta giornata.

Oggi, domenica 17 gennaio, alle 18 la seconda squadra dell'Engas, giocherà al PalaPregnolato contro il Roller Club Monza per la seconda giornata del campionato di Serie B. Alla medesima ora l'Hockey Club Amatori Vercelli sarà in pista a Seregno nello stesso torneo.

2021 - Riproduzione riservata