"Sarà una partita combattuta, bella da vedere"

Pro al completo e carica in vista del big match di domani pomeriggio al Piola contro la

Carrarese, a pari punti a quota 29 in classifica: “Stiamo bene, è stata una buona settimana.

Sarà una partita combattuta e bella da vedere” ha detto Francesco Modesto nella conferenza

stampa della vigilia. E, a proposito della sfida con Baldini – che Modesto ha avuto come

allenatore al Palermo, nella stagione 2002-03 – il tecnico della Pro ha sottolineato: “Baldini è

un allenatore che ha fatto una bella e lunga carriera anche perché è sempre rimasto fedele alle

proprie idee. Contro la Carrarese dovremo essere affamati, giocare con voglia; certe partite

non finiscono mai”. Sulla cessione di De Marino alla Juventus e sulla scelta di Borello di

rientrare dal prestito alla Pro, mister Modesto ha detto: “Il direttore (Casella, ndr) è stato

bravo a inizio stagione a credere in De Marino. Lui, dal canto suo, ha ripagato tutta la fiducia

ricevuta e ha meritato di andare in un club che per molti ragazzi rappresenta un sogno.

Borello? Ha avuto le sue occasioni; nel calcio succede di avere davanti giocatori che fanno

meglio di te”.

Pro Vercelli-Carrarese è in programma alle ore 15 di domenica 17 gennaio e sarà trasmessa in diretta su RaiSport canale 57 del digitale terrestre.