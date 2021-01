Pro Vercelli: ufficiale l'ingaggio di Parodi

Ufficiale da parte della Pro Vercelli l'ingaggio dalla Juventus (squadra Under 23) del difensore centrale Giulio Parodi (classe 1997), ex Pordenone. Parodi arriva alla corte di mister Francesco Modesto nell'operazione che ha portato alla Vecchia Signora il difensore Davide De Marino (classe 2000). Il d.s. Alex Casella ora si proietta sulla trattativa con lo Spezia per l'acquisto del centrocampista Theophilus Awua (classe 1998), ex vivaio Inter, Juve Stabia e Livorno. Il giocatore è attualmente in forza al Cittadella e Modesto lo ha già avuto alle due dipendenze nel Rende. Precedente curioso per Awua, che al debutto tra i cadetti con la maglia dello Spezia nel campionato 2017/2018 realizzò al "Picco" un gol contro la Pro in un "nefasto" ko per 5-1 dei vercellesi datato 5 maggio 2018. Intanto il giovane centrocampista classe 2002 Michele Raso è stato trasferito dalla Pro al Casale.