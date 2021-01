Pro Vercelli: ufficiale l'acquisto del difensore Esposito

Ufficiale l'ingaggio da parte della Pro Vercelli del difensore classe 1999 Adriano Esposito. Il direttore sportivo delle bianche casacche Alex Casella lo ha prelevato a titolo definitivo dalla Fermana (Serie C girone B). In cambio in terra marchigiana è andato il centrocampista classe 1995 Giovanni Graziano. Esposito, nato a Napoli, ha vestito le maglie di L'Aquila e Recanatese in D e Pro Piacenza in C. Con la Fermana finora ha totalizzato tre presenze. Nel frattempo l'attaccante classe 1999 Giuseppe Borello è rientrato al Crotone che lo ha girato al Cesena. Già la passata stagione Borello era stato alle dipendenze dei romagnoli. Anche il classe 2001 Zak Ruggiero torna alla società calabrese che dovrebbe prestarlo alla Pro Sesto. In lista di cessione nell'organico di mister Francesco Modesto ci sono il portiere classe 1996 Simone Moschin (piace alla Viconese), il difensore classe 1997 Alessio Benedetti e il centrocampista classe 1999 Alessandro Sangiorgi. In entrata Casella sta trattando per chiudere le trattative con un centrocampista (il nigeriano classe 1998 Theophilus Awua del Cittadella via Spezia) e un attaccante.

La settimana scorsa sono arrivati alla Pro gli esterni Francesco Mezzoni (classe 2000, dalla Feralpisalò via Napoli), Leonardo Gatto (classe 1992, dalla Triestina) e l'attaccante classe 2003 Gioacchino Catania dal Cagliari. Mancano solo le firme per definire il passaggio del difensore classe 2000 Davide De Marino alla Juventus (squadra Under 23) e per l'arrivo in maglia bianca (più conguaglio) dal club torinese del difensore classe 1997 Giulio Parodi.

2021 - Riproduzione riservata