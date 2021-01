Pro Vercelli: scambio Graziano-Esposito con la Fermana

Scambio tra la Pro Vercelli e la Fermana. Il centrocampista classe 1995 Giovanni Graziano si accasa alla Fermana, mentre dalla compagine marchigiana arriva il difensore classe 1999 Adriano Esposito, ex L'Aquila, Pro Piacenza e Recanatese. Nel frattempo il d.s. delle bianche casacche Alex Casella ha ormai definito la cessione in via definitiva alla Juventus del difensore Davide De Marino (classe 2000). Alla Pro Vercelli giungerà per il reparto di retroguardia il classe 1997 Giulio Parodi in forza alla Juventus B (Under 23). Nelle casse del club bicciolano anche conguaglio in denaro. La Pro Vercelli è sempre alla ricerca di un centrocampista. Nel mirino da giorni Theophilus Awua (classe 1998) del Cittadella ma di proprietà dello Spezia. Il nigeriano era già stato alle dipendenze di mister Francesco Modesto ai tempi del Rende. Altro elemento che potrebbe interessare ai bianchi è Riccardo Calcagni (classe 1994) del Matelica. Il portiere Simone Moschin (classe 1996) sarebbe nel mirino della Vibonese.