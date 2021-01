L'Engas di Serie B balza al comando

Due vittorie per le squadre vercellesi nella settima giornata della Coppa Italia di Serie B. Ieri sera, mercoledì 13 gennaio, l'Engas Hockey Vercelli ha battuto per 4-2 al PalaPregnolato l'Agrate Brianza, mentre l'Hockey Club Amatori Vercelli ha superato in trasferta l'Azzurra Novara per 10-5.

Il match di cartello era quello della seconda formazione dell'Engas. Con questi tre punti i nerogialloverdi hanno raggiunto (e scavalcato per la migliore differenza reti) in classifica proprio l'Agrate Brianza, che comandava il girone A. Il primo posto vale la qualificazione alle semifinali della manifestazione, cui parteciperanno le capoclassifica degli altri raggruppamenti. Alla fine del girone iniziale però mancano ancora due incontri. Le reti dell'Hockey Vercelli sono stati segnati da Amleto Francazio (doppietta), David Macini e Nicola Fiorentino.



L'Amatori, invece, si è imposto a Novara con cinque realizzazioni di Riccardo Cremaschi, quattro di Enea Monteforte e una di Luigi Tarsia. Nel file settimana le vercellesi torneranno in pista per la seconda giornata di campionato.

