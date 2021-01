L'Engas stritola anche il Seregno e vola a +5

Nessun problema per l'Engas Hockey Vercelli nel recupero dell'ottava giornata di andata del campionato di Serie A2. Ieri sera, martedì 12 gennaio, i nerogialloverdi hanno battuto in trasferta per 8-0 il Seregno Hockey, nella partita rinviata a dicembre per i tanti casi di Coronavirus nella squadra lombarda. Mai in discussione il risultato, con l'Engas avanti già all'intervallo di quattro reti. A segno Matteo Brusa con una tripletta, poi Marco Motaran, Andrea Perroni, Oscar Ferrari, Juan José Moyano e Sebastiano Schena. In porta il tecnico Paolo De Rinaldis ha schierato per il terzo match di fila Antonio Lo Priore, anche se il titolare Fabio Errico (portato in panchina) è ormai prossimo al rientro dopo un'indisposizione. Per il Seregno in pista Orlando Coppola, visto in passato a Vercelli con la maglia dell'Amatori.

Con questi tre punti l'Hockey Vercelli consolida il primato in classifica nel girone A, con 5 punti di vantaggio sull'Hockey Thiene secondo dopo nove incontri disputati. Prossimo impegno per Motaran e compagni sabato 16 gennaio, alle ore 20,45, al PalaPregnolato contro il Cremona Hockey.

Oggi, mercoledì 13 gennaio, altra serata di hockey vercellese con la Coppa Italia di Serie B. Alle ore 20,45 l'Amatori farà visita all'Azzurra Novara, mentre la seconda squadra dell'Engas riceverà al palazzetto del rione Isola l'Agrate Brianza.

