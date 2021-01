Pro Vercelli-Carrarese: designato l'arbitro

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Carrarese valido per la diciannovesima giornata di andata del girone A di Serie C e in programma domenica 17 gennaio con inizio alle ore 15 allo stadio "Silvio Piola". Assistenti di linea saranno Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di Pesaro. Quarto uomo: Andrea Colombo di Como. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.