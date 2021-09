Ipsia Magni: lezione nel bosco per la classe prima "Legno"

Varallo, Ipsia Magni: per imparare a lavorare il legno prima bisogna conoscerlo. E allora cosa c’è di meglio che andare in un bosco per osservare da vicino le piante del territorio e toccare con mano quella natura da cui viene la materia prima della nostra futura professione? Venerdì 17 settembre l’“aula” della prima legno dell’Ipsia Magni è stata il bosco nei pressi della pedonale per il Sacro Monte di Varallo. A condurre la classe nella lezione all’aperto è stato l’insegnante tecnico-pratico Roberto Multone che avrà il compito di insegnare loro a lavorare il legno. Fin dai primi rudimenti, ovvero la conoscenza del materiale. Il docente si è soffermato infatti sui vari tipi di albero presenti lungo il percorso, sulle loro caratteristiche anche in termini di lavorazione, sulle tecniche di taglio che devono tener conto dell’uso che si farà del legno e così via. Interessati dall’argomento e incuriositi i venti ragazzi della classe prima cui il professore ha portato anche alcuni tagli di legno e altro materiale per approfondire il tema. La lezione è stata arricchita da numerosi dettagli anche riferiti alla tradizione locale della costruzione di baite walser in alta Valsesia.

Un prestigioso evento promozionale attende invece il nuovo diploma in Artigiano del legno di Varallo. Il corso avrà infatti un proprio stand a Biella in occasione di “Fatti ad Arte”, la mostra nazionale dell’alto artigianato che si terrà dall’1 al 3 ottobre a palazzo Ferrero e La Marmora. L’appuntamento è appunto dedicato all’Alto Artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e autenticità, che partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi, arte, cultura e tradizione, e prevede la partecipazione di un centinaio tra artisti e artigiani. Il corso professionale del legno sarà presentato in un padiglione all’ingresso, in posizione ben visibile. Organizza l’associazione Fatti ad arte con il contributo di Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Confartigianato Imprese Piemonte e Cna Piemonte.