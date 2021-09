Scuola: contributo fino al 90% per abbonarsi a quotidiani e periodici

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (clicca qui per leggere il testo integrale) due Bandi recanti i criteri per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, denominati "Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica per l'anno 2021".

Il primo bando (comma 389) prevede un contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Il secondo (comma 390) stanzia un contributo, fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Le domande da parte delle istituzioni scolastiche potranno essere presentate dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021. Bisognerà comunque attendere la comunicazione dal Ministero dell’Istruzione per la modalità di inoltro della domanda.