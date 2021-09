Upo: Loredana Segreto è la nuova direttrice generale

Loredana Segreto, da oggi, mercoledì 1° settembre, è la nuova direttrice generale dell’Università del Piemonte Orientale: il suo mandato durerà tre anni. Succede ad Andrea Turolla che torna nel suo ruolo di professore di Economia aziendale al Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.

Segreto, laureata con lode in Giurisprudenza all’Università di Torino, ha svolto la carriera nel suo ateneo e ne è stata ai vertici dal 2009 fino a ieri, martedì 31 agosto: prima come direttrice amministrativa e poi come direttrice generale.

“L’ampiezza delle esperienze maturate in oltre trent’anni di attività in un contesto di profondo cambiamento istituzionale organizzativo e amministrativo – spiegano dall'Upo - le ha permesso di sviluppare le migliori competenze nel management complessivo delle università e un forte senso di responsabilità sociale della funzione pubblica”.

Inoltre, Segreto è componente di consigli di amministrazione di consorzi, fondazioni, organismi di valutazione e di garanzia e di associazioni professionali. È anche iscritta all’Ordine dei giornalisti come pubblicista.

Calorosa è stata l’accoglienza del rettore e del personale dell’Upo:"Ci sono state molte candidature all’incarico di direttore generale — dice il rettore Gian Carlo Avanzi — ma la dottoressa Segreto ci ha colpito più di tutte e tutti non solo per la sua considerevole esperienza e competenza in ambito universitario, ma soprattutto per la sua visione aperta e costruttiva, pienamente in linea con il nostro Piano strategico".