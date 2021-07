"Diventiamo cittadini europei": vincono 5 vercellesi

Sono cinque gli studenti vercellesi che hanno vinto la 37ª edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei” bandito dal Consiglio regionale tramite la Consulta europea, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano.

Gli alunni provengono dall'Istituto superiore Lagrangia e sono Elia Gallico, Lorenzo Perazzo, Raul Oppezzo, Camilla Francisetti e Alessandro Franco. In tutto il Piemonte, invece, sono 154 i vincitori di questo concorso che ha l'obiettivo di formare i giovani sui temi della cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica all’Unione.

“L’emergenza sanitaria - sottolinea il vicepresidente Francesco Graglia, delegato alla Consulta - non ha fermato un'iniziativa tra le più longeve nella storia del Consiglio, un concorso sempre attuale e ancorato a temi sociali e politici sentiti e dibattuti come quelli scelti per questa edizione, l'intervento dell’Unione ai tempi della pandemia e la Brexit”.

“Dopo un anno e mezzo molto difficile anche per il mondo della scuola - ha aggiunto Michele Mosca, l’altro consigliere delegato alla Consulta - dobbiamo guardare con ottimismo al futuro, confidando in una ripresa della normalità. L’auspicio è di poter presto riproporre i viaggi studio legati al concorso nelle città europee sede delle istituzioni europee e di coinvolgere sempre più giovani in un’iniziativa formativa importante per la costruzione di una cittadinanza attiva”.

Per quanto riguarda i premi, gli studenti vincitori del concorso saranno omaggiati dell’abbonamento Musei Young, mentre a ciascun istituto andrà un contributo economico utilizzabile per l’acquisto di materiale didattico.