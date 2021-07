Liza Benelli nella tesi di Betty Mammucari

Betty Mammucari è una studentessa di Velletri che ha discusso la sua tesi di laurea magistrale alla Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione lo scorso 14 luglio. Sui social aveva fatto richiesta ai giornalisti italiani di raccontare la propria storia professionale, così, Liza Binelli (foto in alto), insegnante vercellese e giornalista (per diletto ormai) ha accolto il suo invito. “Subito mi sono messa a descrivere la mia esperienza nel mondo del giornalismo iniziata nel 1996 e conclusasi nel 2014 - Dice Binelli - Dandogli un taglio divertente, a tratti tragi-comici, visti gli stipendi da fame e i contratti inesistenti. Siamo stati quattro cronisti italiani e quattro argentini ad aver aderito all'iniziativa”. Betty ha ottenuto la votazione di 110 su 110 e lode, ricevendo i complimenti della commissione per l'impegno nella ricerca e per le storie descritte. Ha tracciato un parallelo tra i giornalisti italiani e quelli argentini, recandosi sul posto per intervistarli dal vivo. Si è trattato di uno studio comparativo transnazionale. “Sono contenta per il suo risultato, mi ha fatto piacere aiutare una neodottoressa – aggiunge Binelli – e, per quanto mi riguarda so che parte della mia vita ora “giace” negli archivi della Sapienza, mica è da tutti! Comunque dopo una breve pausa la mia avventura giornalistica prosegue, infatti, da quattro anni scrivo per una rivista nazionale occupandomi di storia della canapa”.