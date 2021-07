Sofia Loren, Meg Ryan e le loro acconciature nei film

Borgosesia: per l'EnAip un viaggio tra le acconciature del cinema. Successo per il progetto tecnico-fotografico “Ciak! Si taglia" che ha visto protagoniste le allievi e allieve dei corsi di acconciatura. Studenti e studentesse dopo uno studio approfondito dei trend che hanno caratterizzato l'hairstyle nella storia del cinema, dagli anni '20 alle "pellicole" più moderne, hanno dato prova delle loro capacità. Come? Riproducendo su modelle le acconciature di Sofia Loren, Anita Ekberg, Madonna, Olivia Newton-John, Meg Ryan e tante altre dive del Cinema. Questo è solo uno dei progetti che ogni anno vengono realizzati all’interno del corso gratuito triennale di “Operatore del Benessere- Acconciatura” per ragazzi dai 14 ai 24 anni. Un percorso che rilascia Qualifica professionale e che, al terzo anno, prevede uno stage in saloni di acconciatura per entrare in modo facile e veloce nel mondo del lavoro.