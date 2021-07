La scuola d'estate tra proposte formative e ludiche

Vercelli: l’Istituto comprensivo Ferrari non si ferma neppure d’estate! Aderendo al Progetto “La Scuola d’Estate” del Ministero dell’Istruzione ha attivato una serie di proposte formative e ludiche dalla seconda metà di giugno e fino al 9 luglio. Tali iniziative prevedono corsi di inglese con docenti madrelingua, corsi di coding e di informatica, attività artistico-pittoriche oltre che motorie e sportive. Queste attività divise in periodi di due settimane sono rivolte agli alunni delle scuole Primarie e della Secondaria di primo grado appartenenti all’istituto e sono del tutto gratuiti. È un modo senz’altro piacevole e stimolante per recuperare la socialità degli alunni stando insieme e imparando cose nuove, all’aria aperta negli spazi esterni della scuola. È al contempo anche un grande aiuto per le famiglie che spesso hanno difficoltà a trovare luoghi dove far trascorrere in sicurezza e in modo formativo e piacevole l’intera giornata per di più senza alcun esborso di denaro.

All’esterno sono stati allestiti dei gazebo con giochi e attrezzature per svolgere attività sportive mentre all’interno dell’Istituto sono state potenziate le dotazioni informatiche con tablet e Lim portatili. I ragazzi possono così recuperare momenti di socialità che questi due anni di pandemia hanno indubbiamente sottratto loro permettendo così, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli antipandemici previsti, di recuperare momenti unici e irripetibili di condivisione e di divertimento tra pari. Le richieste di adesione da parte delle famiglie sono state tantissime a dimostrazione che c’è tanta voglia di stare insieme e di ridare alla Scuola un ruolo centrale e attivo sul territorio. L’Istituto ha già progettato altre attività ludico-formative (Welcome Days) che prenderanno avvio il 6 settembre



Prof. Stefano De Fazio Referente relazioni esterne dell’IC Ferrari di Vercelli