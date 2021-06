Giulia Margini seconda nella Gara nazionale di Produzioni tessili sartoriali

A coronare un anno pieno di soddisfazioni, dopo il 100 e lode alla maturità, Giulia Margini, studentessa dell’Ipsia Lombardi di Vercelli sezione moda, ha raggiunto il secondo posto nella Gara nazionale di Produzioni tessili sartoriali. La prestigiosa competizione si è tenuta in presenza il 4 ed il 5 maggio all’Istituto di Istruzione superiore Marelli-Dudovich di Milano. Le prove si sono svolte nell’arco delle due giornate. Si è cominciato con la prova di disegno della durata di sei ore; mentre la seconda prova è stata suddivisa in due parti, comprendendo domande di tecnologie applicate, tecnologia tessile, modellistica più una parte di confezione. Prove impegnative soprattutto per gli studenti che, in questi ultimi due anni, hanno lottato per continuare a frequentare in presenza i laboratori ed esercitarsi nella pratica. Appena due punti separano Giulia Margini dal primo posto, ma lei, con la timidezza e il riserbo che l’hanno sempre caratterizzata, si dice soddisfatta e grata dell’opportunità.

Professoressa Valentina Petri