Vercelli: prestigioso riconoscimento per Francesca Brusa del Lagrangia

Anche quest’anno l’Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli si è distinto nell’ambito del Concorso nazionale "Premiamo le eccellenze" delle classi IV, indetto dalla prestigiosa Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Pisa.

Francesca Brusa, allieva della classe IV C del Liceo linguistico dell'Istituto, ha ricevuto un importante riconoscimento del suo livello di competenza nella lingua inglese, ottenendo un ottimo piazzamento in una graduatoria di circa 300 partecipanti, emulando il brillante successo dello scorso anno di Gaia Portalupi. Francesca e gli altri 100 vincitori avranno la possibilità di frequentare, dal 30 agosto al 3 settembre, un corso on line gratuito di mediazione linguistica in lingua inglese che prevede 20 ore di lezioni interattive e 10 ore di Project Work di gruppo.

“E’ motivo di enorme soddisfazione”, afferma la professoressa Monti, docente d’inglese che ha incoraggiato l’alunna a partecipare al Concorso, “ottenere per la seconda volta, un riconoscimento a livello nazionale per il nostro Istituto. Considero quanto ottenuto da Francesca in primo luogo frutto delle sue notevoli capacità personali e della sua dedizione assoluta allo studio, ma anche del lavoro svolto dal Dipartimento Linguistico dell’Istituto Lagrangia che, anche in questo difficile anno scolastico, vissuto in gran parte in modalità didattica a distanza, grazie al sostegno del suo dirigente Giuseppe Graziano, ha continuato ad investire risorse ed energie per un potenziamento delle competenze in tutte le lingue straniere inserite nel piano di studi dell’Istituto”. Un grande in bocca al lupo a Francesca nella certezza che il suo esempio, come quello di Gaia, sarà seguito da un numero crescente di studenti desiderosi di lavorare con sempre maggiore dedizione per il potenziamento delle proprie competenze nelle lingue straniere, nella certezza di vederle riconosciute oltre i confini del loro corso di studi.