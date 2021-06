Ipsia Lombardi: ecco i sette alunni migliori

Maturità 2021 archiviata anche per gli studenti dell'Istituto Professionale Francis Lombardi di Vercelli.

Nonostante quest'ultimo anno scolastico non sia stato dei più semplici, tra didattica a distanza, presenze alternate e settimane in zona rossa, ben 7 ragazzi si sono distinti per aver conseguito un risultato eccellente. Si tratta di Roberto De Santis 5 Aiel (corso elettricisti), già vincitore della gara nazionale, e di Filippo Cappato 5 Mmt (corso riparatori autoveicoli) cui era stata assegnata anche una borsa di studio.

E ancora quattro studenti della stessa quinta, sezione odontotecnici, hanno raggiunto il massimo dei voti. Sono Arianna Bacchiega, Sebastiano Marchetti, Salma Fertuol e Alessandra Barbero. Nella quinta del corso moda, invece, si è distinta particolarmente Giulia Margini, che ha concluso il suo percorso scolastico con un lusinghiero 100 e lode. "A queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo portare avanti con impegno, costanza e passione il proprio percorso di studi vanno i nostri più sinceri auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni", fanno sapere dall'Istituto Francis Lombardi.